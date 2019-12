Na tarde desta segunda-feira (2), o prefeito Eugênio Vilela recebeu no Gabinete Municipal membros do Legislativo e representantes da Associação Mão Amiga e do Conselho de Desenvolvimento Rural da Comunidade Vendinha, para as assinaturas dos repasses de emendas impositivas.

À Mão Amiga serão repassados R$136.496,72, indicados pelos vereadores Evandro Donizetti (Piruca – R$56.496,72), José Geraldo Cunha (Cabo Cunha – 10.000,00) e Sandromar Vieira (Sandrinho – R$70.000,00). Já o Conselho da Comunidade Vendinha receberá R$23.496,74, valor que foi indicado por Wilse Marques.

Ambrosina do Couto Prado (vice-presidente da Associação Mão amiga), Gilberto Carlo da Silva (presidente do Conselho da Comunidade Vendinha) e os vereadores José Geraldo Cunha, Sandromar Vieira e Wilse Marques participaram do momento da assinatura.