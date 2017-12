Redação Últimas Notícias

A Associação de Moradores e Amigos dos Bairros Rosa Mística, Ouro Branco, Ouro Verde e Jardim Montanhês (Amab) e a Associação de Moradores da Região do Engenho de Serra (Amores) realizarão, neste sábado (16), confraternizações de Natal.

A confraternização da Amab, o “Natal Solidário”, que chega à sua 7ª edição, beneficia a comunidade carente dos bairros que compõem a associação.

A festa será realizada na rua Vereador Celso Fernandes Souto, no bairro Rosa Mística, a partir das 14h. Neste ano, a programação para as crianças contará com muitas brincadeiras, pula-pula, piscina de bolinhas , pintura de rosto e lanches como cachorro quente, refrigerante, pipoca e algodão doce. Para os adultos serão oferecidos serviços como cortes de cabelo e manicure gratuitos e serviços de saúde como aferição de pressão e glicose.

Ocorrerá ainda a visita do Papai Noel e distribuição de brinquedos. O evento conta há vários anos, com o apoio da Missão Dehoniana Juvenil (MDJ).

Doações

A associação, presidida por Marcelo Fernandes, está precisando de apoio para conseguir mais doações de roupas e brinquedos em bom estado, além de alimentos para a preparação dos lanches como pães, salsichas e balas.

Os interessados em colaborar podem entrar em contato com Marcelo pelo telefone (37) 99947-9010 ou 3329-2600.

Amores

Já a confraternização da Amores ocorrerá no Centro Social Urbano, do bairro Engenho de Serra, a partir das 8h.

Serão oferecidos refrigerante, algodão doce e pipoca para as crianças que poderão ainda se divertir no pula-pula e na cama elástica.

Haverá ainda competição de futebol entre as equipes Real Rosário, Vila Nova Futebol Clube, Amores do Engenho de Serra e Amores do Cidade Nova. Os vencedores receberão premiações.

De acordo com o mantenedor da Amores, Sandrinho da Looping, o objetivo da associação é oferecer entretenimento e lazer às crianças e jovens, por meio de atividades esportivas, e também estimular o rendimento escolar, já que todos os participantes devem estar matriculados e com bom comportamento na escola.

Atualmente, a Amores atende cerca de 200 crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos nos bairros Engenho de Serra, Cidade Nova e adjacências.