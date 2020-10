Um trio de astronautas, que inclui dois russos e uma norte-americana, decolou nesta quarta (14) com sucesso rumo à Estação Espacial Internacional, utilizando pela primeira vez uma manobra rápida para chegar em apenas três horas.

Kate Rubins, da Nasa, a estação espacial norte-americana, Sergey Ryzhikov e Sergey Kud-Sverchkov, da agência espacial russa Roscosmos, decolaram a bordo da nave Soyuz MS-17 às 10:45 (horário local), das instalações de lançamento espacial situadas em Baikonur, no Cazaquistão, para um período de seis meses na estação.

A equipe busca, pela primeira vez, uma aproximação de duas a três horas com o posto avançado em órbita. Anteriormente, as tripulações demoravam o dobro do tempo a chegar à estação.

O acoplamento da nave Soyuz MS-17 com a plataforma orbital, que será feito de modo automático, é esperado às 9h52 (hora de Lisboa).