Um ataque com faca em Streetham, região sul de Londres, deixou três pessoas feridas neste domingo (2), segundo informou a Polícia Metropolitana da capital britânica.

O agressor foi baleado e morto por policiais. Segundo o canal de televisão britânico Sky News, o homem baleado já estava sendo observado pela polícia.

As autoridades descreveram o caso como “relacionado a uma ação terrorista”. Segundo o jornal The Guardian, a vice-comissária de assistência da polícia metropolitana, Lucy D’Orsi, disse que o incidente também “pode estar estar relacionado a islâmicos” e que um dispositivo falso foi encontrado amarrado no corpo do homem morto pela polícia.

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, agradeceu aos serviços de emergência pela resposta rápida. “Meus pensamentos estão com os feridos e todos os afetados”, disse no Twitter. Entre os três feridos levados para o hospital, um está em estado grave.