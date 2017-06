O deputado republicano Steve Scalise foi baleado na manhã desta quarta-feira (14) em Alexandria, no Estado da Virgínia, informa a mídia norte-americana.

Segundo a emissora Fox News, um homem teria aberto fogo e disparado várias vezes em um campo de beisebol onde se encontrava o congressista. Ele teria sido atingido no quadril. Um de seus acompanhantes teria sido atingido no peito.

No Twitter, a polícia de Alexandria afirmou estar investigando disparos múltiplos no local e que um suspeito estava “sob custódia”. Para a Fox News, no entanto, o senador Mike Lee afirmou que o atirador estava morto.

Na mesma rede social, o porta voz do presidente Donald Trump, Sean Spicer, afirmou que a Casa Branca tem conhecimento e acompanha a situação.