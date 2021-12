Um ataque hacker tirou do ar sites do Ministério da Saúde e do Conecte SUS na madrugada desta sexta-feira (19). Durante a manhã os sites continuam fora do ar.

Durante o ataque, os hackers deixaram algumas mensagens. Em uma delas eles dizem que foi um ataque ransomware, quando o conteúdo é sequestrado e os sequestradores vão cobrar um resgate. A segunda é que 50 terabytes de dados foram copiados e excluídos.

É importante lembrar que o Conecte SUS é o aplicativo do Ministério da Saúde que emite o certificado de vacinação, inclusive internacional, que é exigido em vários países para brasileiros que desembarcam no exterior.

Usuários do aplicativo continuam relatando na manhã desta sexta-feira (10) que não estão conseguindo emitir o comprovante.