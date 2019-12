Sem lei para coibir ataques, Belo Horizonte enfrenta um crescimento exorbitante de vítimas de cães. Na última década, os atendimentos no Hospital de Pronto-Socorro (HPS) João XXIII saltaram 600%, passando de 160 em 2010 para 1.119 neste ano, de janeiro até novembro. A norma estadual que previa o controle foi revogada em 2016.

De acordo com o Hoje em Dia, para especialistas, o cenário seria diferente se as regras, como a obrigatoriedade do uso da focinheira, estivessem em vigor. O decreto que existia em Minas, de 2006, estabelecia controle para a criação de raças como pitbull e rottweiler. Na época também foi determinada a instalação do Disque-Cão, que receberia denúncias até de maus-tratos.



No ano seguinte, outra legislação definiu o Corpo de Bombeiros como responsável pela aplicação das diretrizes. Porém, nenhuma delas saiu do papel.

Para a fisioterapeuta Adriana Carvalho Simões, de 49 anos, a existência de normas poderia tê-la poupado de ser mordida por um cão, no mês passado, enquanto se exercitava na avenida José Cândido da Silveira, no bairro Cidade Nova, Nordeste da capital.



O animal que atacou a mulher fazia parte de um grupo de dez cachorros conduzidos por um homem. “Deveriam obrigar o uso de focinheira, a gente não sabe a reação deles (dos animais). Agora, fico achando que pode acontecer novamente”, conta.