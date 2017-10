Da Redação

A segunda-feira (2) começou dando indícios de que a semana será mais úmida, para alívio de todos.

Devido a uma frente fria que avança da região Sul, as temperaturas deverão ser mais amenas com máximas de 29°C e mínimas de 13°C. Ao menos até quarta-feira (4) a previsão é de tempo instável com altas chances de chuva.

Com as pancadas de chuva que tem atingido a cidade desde sexta-feira (29), a umidade relativa do ar melhorou passando dos 19% para a casa dos 40%. Os ventos deverão permanecer leves chegando à 18 km/h.

Além da região Centro-Oeste deve chover nos municípios das regiões Sul de Minas, Triângulo, Campo das Vertentes e Zona da Mata.