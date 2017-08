Paulo Coelho

Moradores da importante via de ligação entre o bairros Água Vermelha (Vila São Vicente), Novo Horizonte e Bela Vista, denominada rua Flausino Vaz Silva, em sua parte mais alta, nas proximidades da avenida Nossa Senhora Abadia (Polícia Militar/Posto de Saúde Água Vermelha), foram surpreendidos na manhã desta segunda-feira (31), com o barulho de máquinas e equipamentos da empresa Pavidez, que finalmente, iniciou ali a operação tapa-buracos.

Quem mora na região espera que o serviço não se resuma apenas ao atendimento deste trecho da via de maior acesso, uma vez que as transversais que careiam o trânsito para a região próxima ao campo do Macalé exibem, embora em menor número, algumas crateras que igualmente tem sido causa de acidentes e quebra de veículos.