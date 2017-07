É exatamente assim que nós do Nova Imprensa/Últimas Notícias nos sentimos neste momento.

Estamos em festa! Não pela prisão ou soltura deste ou daquele figurão da política, seja lá de que partido for ou se este (a) ou estes (as) se intitulem como gente da esquerda, do centro ou da direita.

Também não creditamos nossa alegria ao simples fato de, mais uma vez, havermos chegado ao final do mês, podendo honrar com nossos compromissos financeiros ou comemorando e agradecendo a Deus pela saúde de todos nós que aqui labutamos e conseguimos, bem ou mal, enfrentar a tal “friaca” que tem feito muita gente forte e salutar marcar presença lá pelas imediações do PAM, agora rebatizado de UPA. Se bem que, se este anúncio for realmente para valer, (transformação daquilo lá, em UPA) isto merecerá de nós, assim como de toda a cidade, algum esforço de comemoração.

O que então nos deixa assim, coletivamente , tão alegres?

A resposta é simples: ao figurarmos no ranking dos portais noticiosos, ocupando o 16º lugar dentre os ranqueados no Estado de Minas Gerais, isto é para nós, o prêmio que coroa todos os esforços e sacrifícios por nós dispendidos na busca de nos mantermos no foco da prestação de um serviço, perseguindo sempre a verdade, ainda que ela doa a quem doer!

O que prometemos há 20 anos, senhores, ainda hoje é a razão para exercermos com liberdade, coragem, rapidez, fidelidade aos fatos, esta nossa missão enquanto informadores.

Querendo ou não, mais que informadores sabemos que somos formadores de opinião e, é esta certeza que nos obriga a não nos afastarmos da responsabilidade social, que nós, embora poucos, ainda cremos fazer parte do rol de nossos compromissos.

Nossa equipe é pequena no número, mas grande na capacidade e na vontade de fazer bem, de produzir algo que nos rotule, no mínimo, como imprensa séria, confiável!

Não fosse isto, dificilmente teríamos sobrevivido às perseguições e artimanhas que vez por outra se interpõem em nossos caminhos.

Agradecendo a Deus, a vocês amigos leitores e seguidores no portal, aos nossos clientes e patrocinadores, assim como a todos os colegas da imprensa, agências noticiosas e militantes em outras mídias que conosco, muitas vezes dividem e trocam as informações, exatamente por entenderem que fatos não tem dono ou devam ser encarados como algo exclusivo, queremos nesta oportunidade reafirmar a nossa convicção de que, neste ramo, o da informação, ninguém se salva ou se perde sozinho!

Parabéns a nós todos!