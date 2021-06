O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) comunica que a partir das 7h30, desta terça-feira (22), haverá interrupção no tráfego na avenida Abílio Machado, esquina com a Rua Professor Augusto Barbosa, próximo ao Cemitério do Santíssimo para manutenção da rede de esgoto.

Confira o mapa para melhor entendimento de como funcionará o trânsito neste trecho com rotas alternativas:

Sentido Chapada/Centro: Será permitido virar à esquerda na rua Geraldo Moacir Pereira, para acesso ao centro e outros bairros.

Sentido Centro/Chapada: A rua General Carneiro, sentido Chapada estará interditada, sendo necessário mudança de rota para a rua Marechal Deodoro.

Fonte: Decom

Imagem: Decom divulgação