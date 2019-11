Minas Gerais viveu uma epidemia de casos de violência contra a mulher entre os anos de 2009 e 2017, de acordo com levantamento inédito divulgado pelo Instituto Igarapé.

Em oito anos, o número de vítimas que procuraram o sistema público de saúde após uma agressão saltou de 2.020 para 40.026, um aumento de 1.881%.

Os dados estão reunidos na plataforma Evidências sobre Violências e Alternativas para Mulheres e Meninas (EVA), lançada pelo instituto, no Dia Internacional para Eliminação da Violência Contra as Mulheres.

O estudo, que se baseia em dados do Ministério da Saúde, indica que Minas Gerais ficou atrás apenas de São Paulo em número de atendimentos a mulheres alvos de violência no país em 2017. Naquele ano, em 60% dos casos, os agressores usaram a força corporal para atacar as vítimas e, em 10,4%, as armas brancas, como facas.