A sede da Secretaria Municipal de Saúde terá atendimento com assistente social todos os dias a partir de segunda-feira (12). As consultas no prédio Antônio Vieira serão feitas por Warles Rodrigues Almeida.

Na segunda-feira, os atendimentos ocorrerão entre 13h e 17h. Já de terça a sexta-feira, os usuários serão atendidos na parte da manhã, das 8h às 12h. A secretaria fica à rua Doutor Teixeira Soares, 264.

É importante lembrar que o serviço de assistência social também é oferecido pelos Programas de Saúde da Família (PSF’s). Os dias e horários de atendimento variam e devem ser consultados em cada unidade.