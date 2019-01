A Agência do INSS em Piumhi retornará o atendimento na próxima segunda-feira (14), às 7h.

A unidade foi invadida, na madrugada de domingo (6), por um segurado que utilizou o automóvel para quebrar as portas de vidro que dão acesso à APS. Também foram danificados mobiliários, arquivos, telefones e computadores.

Foram realizados os ajustes necessários, de modo a garantir o restabelecimento das operações da APS no menor prazo possível. A agência passará por mais reformas, a fim de concluir sua remontagem completa. Por isso, no dia 1º de fevereiro não haverá atendimentos.

O instituto remanejou os segurados com atendimento agendado para 7 a 11 de janeiro nesta unidade. Os efeitos financeiros retroagem à data da solicitação do atendimento/agendamento, desde que implementados os requisitos necessários para obtenção do benefício naquela data.

Para mais informações, os cidadãos devem entrar em contato pelo telefone 135 – que funciona de 8h às 23h, de segunda a sábado – ou pelo site www.inss.gov.br.