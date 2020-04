Redação Últimas Notícias

A busca de beneficiários pelo auxílio emergencial, liberado pelo governo federal em tempos de isolamento social, tem provocado uma corrida até as agências bancárias, onde aglomerações e filas imensas têm se formado, contrariando as orientações dos órgãos de Saúde sobre a prevenção de infecções pelo novo coronavírus (Covid-19).

Diante dessa situação, o Ministério Público de Formiga, na pessoa da promotora Clarissa Gobbo dos Santos, emitiu recomendação no dia 7 de abril (05/2020), para que a Caixa – instituição bancária onde é paga a maior parte dos benefícios, tomasse providências quanto ao atendimento presencial para acabar com as filas e aglomerações.

Nesta semana, o Últimas Notícias entrou em contato com o gerente local da Caixa e foi informado sobre as medidas tomadas diante da recomendação do MP.