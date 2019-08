Na tarde desta quinta-feira (29), foi realizada mais uma reunião entre membros da Secretaria de Saúde, Legislativo, gestores e equipe médica do hospital com o objetivo de retomar o atendimento na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal da Santa Casa de Caridade de Formiga, onde ocorreu o encontro.

A pendência que mantinha a unidade fechada dizia respeito ao corpo clínico e já foi superada. Ficou acordado que a médica pediatra Tacyanna Frade D’Carlos, à frente da empresa D’Carlos Paula Clínica Médica, assumirá a coordenação do serviço e se responsabilizará pela manutenção da escala dos plantonistas. O contrato com a empresa será pelo período de 10 anos.

Ficou pactuado e comprometido pela atual gestora da entidade, Myrian Araújo Coelho, que será utilizada a verba recebida do Governo Federal, referente à Rede Cegonha, para garantir o pagamento dos plantonistas da Neonatal.

Solucionadas as pendências, foi marcada para segunda-feira (2), a retomada dos serviços na unidade.

A vereadora Joice Alvarenga/PT esteve na reunião e se disse feliz com a reabertura da UTI. “Estou feliz em participar desse momento histórico, que marca o resultado de um grupo em defesa dos prematuros e bebês que apresentam algum tipo de problema ao nascer. Especialmente, reconheço o esforço surpreendente da Myrian , gestora executiva do hospital, mulher admirável e de reconhecida capacidade e competência de gestão em saúde pública. Gratidão é o meu sentimento por cada pessoa que contribuiu no processo! A UTI Neonatal é nossa!” disse.