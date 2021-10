A Polícia Civil retomou, nessa segunda-feira (18), a confecção de carteiras de identidade em Perdigão.

A expectativa é de mais de 100 atendimentos por mês. A cidade, que conta hoje com uma população estimada de 12 mil habitantes, já conta com uma delegacia que, além do atendimento de rotina, também realiza serviços de vistoria veicular.

De acordo com o delegado responsável, Harley Christian do Valle Silva “é com muita alegria que retomamos os serviços de identificação na Delegacia de Perdigão. Estamos em uma cidade de grande extensão rural, e sabemos da dificuldade de deslocamento de muitas pessoas que residem nessas áreas. Assim, a população da cidade não precisará mais se deslocar para regiões vizinhas em busca do documento”, destaca.

Fonte: Polícia Civil