A coordenação do Procon Regional, que atende consumidores que moram em Formiga, Pimenta e Córrego Fundo, informa que os atendimentos presenciais foram retomados nesta quinta-feira (23).

Não será necessário agendamento. No entanto, os atendimentos serão realizados individualmente, das 8h às 16h.

É obrigatório que o cidadão use máscara e higienize as mãos com álcool em gel quando chegar ao local. O produto será disponibilizado pela repartição pública.

De acordo com a coordenadora do Procon, Iara Faria, os atendimentos via telefone permanecem. “Diversos assuntos podem ser resolvidos por meio de ligação telefônica ou por troca de mensagens no WhatsApp. Desta maneira, orientamos o cidadão, principalmente quem está no grupo de risco, a sair de casa somente se a demanda não puder ser resolvida à distância”, explicou Iara.