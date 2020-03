A Associação Mão Amiga (AMA) suspendeu, por tempo indeterminado, algumas de suas atividades como, o Bazar e o Topa-tudo Solidário, o Setor de Arrecadação, o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, os cursos profissionalizantes, os atendimentos psicológicos e nutricionais.

Porém, as atividades assistenciais como a entrega de fraldas geriátricas, doação de medicamentos, Multimistura Amiga e o empréstimo de equipamentos hospitalares, considerados serviços essenciais, continuam funcionando.

A entidade está orientando aos seus assistidos e a comunidade em geral que procurem resolver os assuntos assistenciais pelo telefone ou aplicativo de mensagem da entidade e evitem ir até a sede da associação sem necessidade extrema de urgência.

Em todos os setores da entidade, o uso de álcool em gel já é comum em seu dia-a-dia, na esterilização de mãos e objetos e, com o avanço do coronavírus, o cuidado foi redobrado e colaboradores receberam instruções sobre a prevenção do mesmo.