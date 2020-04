A Administração Municipal vai retomar o atendimento presencial aos sócios/leitores das Bibliotecas Públicas Municipais.

A partir de segunda feira (27), a sessão de empréstimo das três unidades (Doutor Sócrates Bezerra de Menezes; Donateli Gandra Fonseca; e Osório Garcia) voltará a atender aos sócios, presencialmente, da 12h às 17h30, de segunda a sexta-feira.

Neste primeiro momento, atendendo às medidas de segurança, a sessão de estudo e pesquisa ficará sem funcionamento, mas os usuários poderão entregar e pegar novos livros para leitura em casa, na sessão de empréstimo.

Todas as medidas recomendadas pelos órgãos de saúde pública serão atendidas e exigidas como, o uso obrigatório de máscaras, tanto para os funcionários, quanto para os usuários. Aqueles leitores que forem até uma das bibliotecas sem máscara serão atendidos do lado de fora do estabelecimento.

Todos os atendimentos seguirão, ainda, as orientações da coordenação geral do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, referentes aos procedimentos, manuseio e tratamento do material em circulação, durante a pandemia do coronavírus. Os livros devolvidos entrarão em uma espécie de “quarentena” de seis dias. Depois disso, antes de serem liberados para novos empréstimos, passarão por um tratamento de higienização, conforme normas descritas no Ofício Circular nº 1/2020 da Secretaria Especial da Cultura – Coordenação-Geral do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas.

‘Biblioteca Delivery’

Preocupada com a comodidade e segurança dos sócios/leitores, a Administração Municipal vai implantar o sistema de entrega de livros em domicílio, o “Biblioteca Delivery”. De segunda a quinta-feira, de 12h às 17h30, as três bibliotecas receberão, via whatsapp, as solicitações de empréstimo de livros. O atendimento aos sócios de cada Biblioteca será feito através de um número telefônico específico. Confira:

• Biblioteca Doutor Sócrates Bezerra de Menezes (Centro) – (37) 9.9907-2217;

• Biblioteca Donateli Gandra Fonseca (Quinzinho) – (37) 9.9837-8908;

• Osório Garcia (Ouro Negro) – (37) 9.9992-8932.

As entregas acontecerão, semanalmente, às sextas-feiras, a partir das 15 horas.