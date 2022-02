A partir da próxima segunda-feira (21), os atendimentos presenciais nos órgãos públicos e autarquias de Formiga voltam ao horário normal.

No dia 21 de janeiro, a Prefeitura emitiu nota informandoque a redução no horário de atendimento foi devido à defasagem no quadro de servidores que estavam com Covid-19 ou com suspeita.

O decreto 9.258 foi divulgado no dia 20. Com isso, ficou estabelecido o horário especial de funcionamento e atendimento ao público nas secretarias e autarquias municipais durante a sua vigência: das 12h às 16h.

O atendimento, preferencialmente, estava sendo feito por contato telefônico ou através de e-mail, sendo o atendimento presencial realizado tão somente quando se demonstrar imprescindível.