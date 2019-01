Um atentado terrorista a um complexo hoteleiro no norte de Nairóbi, capital do Quênia, deixou 14 mortos e 30 feridos informou o governo queniano. O crime ocorreu nessa terça-feira (15).

O grupo terrorista Al-Shabab, que tem base na Somália, reivindicou autoria do atentado, que ocorreu com o uso de explosivos, rifles de assalto e um terrorista suicida no complexo que fica no bairro de Westlands, onde estão vários negócios, restaurantes e o luxuoso hotel DusitD2, um lugar frequentado por homens de negócios e onde empresas e organismos realizam diariamente conferências e reuniões.

Ao menos quatro pessoas participaram da ação. Elas foram flagradas por câmeras de segurança, segundo a Associated Press.

De acordo com o governo, 700 pessoas conseguiram sair do local. A Cruz Vermelha do Quênia informou que 50 pessoas seguem desaparecidas depois do ataque.