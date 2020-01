Moradores de municípios afetados por rompimentos de barragens em Minas Gerais e no Espírito Santo participam de uma semana de atos públicos para lembrar um ano do desastre em Brumadinho, Região Central de Minas. Em 25 de janeiro de 2019, uma barragem da Vale se rompeu e deixou 270 mortos, 11 ainda desaparecidos.

De acordo com o jornal Estado de Minas, membro da coordenação nacional do Movimento dos Atingidos por Barragens (Mab), Joceli Andrioli explicou que o grupo realiza uma marcha ao longo dos municípios da Bacia do Paraopeba.

Na manhã desta segunda-feira (20), eles se concentraram na Praça do Papa, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, e caminharam em direção ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), na avenida Afonso Pena, e à Agência Nacional de Mineração (ANM). Segundo ele, o grupo reclama da lentidão da Justiça para tratar do caso, exigindo, entre outras coisas, uma consultoria independente e programas de reparação, maior fiscalização das barragens, entre outras reivindicações.





Foto: Paulo Filgueiras/EM/DA Press





“A caravana toda tem em torno de 350 pessoas fixas e em cada local realizaremos atos”, explicou Andrioli. “Tem gente de Mariana, do Espírito Santo, da região do Médio Rio Doce, Aimorés, Governador Valadares, Vale do Aço, Barra Longa”, listou.