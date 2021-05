Ao menos oito pessoas morreram depois de um atirador abrir fogo em um pátio de manutenção de trens em San Jose, na Califórnia, na manhã desta quarta-feira, 26. O suspeito foi morto pela polícia. Há vários feridos, alguns em estado grave, segundo a polícia local.

Segundo Russell Davis, porta-voz da polícia do condado de Santa Clara, que abrange a cidade de San Jose, não há detalhes sobre as motivações do atirador nem um número preciso de feridos. O tiroteio ocorreu no pátio da Autoridade de Transporte de Valley (VTA, na sigla em inglês), responsável pelo transporte metropolitano na região.

“É um dia horrível para a nossa cidade”, disse o prefeito de San Jose, Sam Liccardo. “Nossas preces estão com os trabalhadores da VTA.”

O tiroteio ocorreu no início da manhã no horário local (início da tarde no horário de Brasília). A polícia isolou a área e as investigações ainda estão em andamento.