Durante a semana passada, 24 atiradores do TG 04-030 participaram do preparo de aproximadamente 1200 kits alimentação para as escolas municipais Professor Franklin de Carvalho, Paulo Barbosa e Arlindo de Melo.

O trabalho foi realizado simultaneamente nas três escolas e teve a orientação dos instrutores Subtenente Romero e o Sargento Faria Lima, além das diretoras destas escolas.

Esses kits foram distribuídos aos alunos dos educandários que estão impossibilitados de frequentar as atividades escolares em decorrência da pandemia da COVID-19.

A atividade extracurricular visou despertar e elevar o sentimento de solidariedade humana, junto aos atiradores e contribuir para integrar cada vez mais o jovem cidadão no município que reside, um dos objetivos da formação militar.