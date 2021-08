O Tiro de Guerra 04-030 – “O Sentinela do Oeste Mineiro”, realizou a marcha a pé diuturna de 12 km, no sábado (21), na localidade Fazenda do Fundão.

A atividade é prevista no Cronograma de Instrução de Preparação do Combatente Básico de Força Territorial.

O objetivo treinar os atiradores em exercícios no terreno, contribuindo na formação progressiva com a finalidade de cumprirem missões de combate, além de desenvolver atributos indispensáveis para a vida militar.

Fonte: Tiro de Guerra