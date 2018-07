Na quarta e quinta-feira (18 e 19) os atiradores da turma de 2018 do Tiro de Guerra 04-030, realizaram o esperado tiro real, com fuzil 7.62mm, treinamento conhecido como Tiro de Instrução Básico (TIB)

A atividade aconteceu no estande de tiro na Fazenda do Fundão, com a divisão da turma,em dois dias de instrução. Os atiradores atiraram em alvos fixos, nas diversas posições de tiro durante o dia. À noite, retornaram ao estande para o tiro real com munição comum e traçante a qual deixa um rastro luminoso visível a olho nu na escuridão, a fim de indicar ao atirador a direção do projétil e iluminar a região do impacto.

Em breve acontecerá o tiro com os atiradores que obtiveram o melhor desempenho a fim de disputar o diploma de “Melhor Atirador Combatente”.