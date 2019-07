Os atiradores do Tiro de Guerra 04-030 finalizaram na manhã desta segunda-feira (15) uma série de instruções iniciadas na semana passada visando à preparação para a execução do tiro real, com fuzil 7.62 mm, que será realizado em jornada diurna e noturna.

O tiro real é uma das atividades mais esperadas pelos atiradores, caracterizando um marco importante no período de serviço militar.

As instruções foram divididas em sete oficinas onde os jovens praticavam com meios auxiliares os fundamentos de tiro, visando a obtenção do melhor desempenho.