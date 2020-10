Terminou nesta quarta-feira (14), o curso básico de Formação em Defesa Civil ministrado aos atiradores do Tiro de Guerra 04-030 de Formiga – turma 2020.

As instruções, que auxiliam em caso de situações adversas no município, foram repassadas aos jovens durante dois dias, totalizando quatro horas.

A instrutora do curso é a chefe da Defesa Civil de Formiga, Vera Lúcia Moreira, que considera o curso, que está previsto no regimento de tropa, importante para a conscientização dos jovens de que cada cidadão é parte da Defesa Civil.

“Com as instruções repassadas, mesmo que terminem o tempo regular do TG, eles levam consigo as informações e nos ajudam caso seja necessário”, comentou Vera.

