A convite de Luiz Antônio, da empresa Golden Minas, nessa sexta-feira (20), um grupo de atiradores, juntamente com os instrutores, participaram de um momento cívico para troca da Bandeira Nacional, a qual fica hasteada na fachada do prédio da empresa, localizada na rua Silviano Brandão.

Após o evento, a bandeira substituída foi entregue ao TG, para a incineração em cerimônia a ser realizada no dia 19 de novembro, Dia da Bandeira, conforme previsto na Lei 5.443, de 28 de maio de 1968, que dispõe sobre a forma e apresentação dos Símbolos Nacionais e dá outras providências.

Ainda na ocasião, os integrantes da empresa convidaram os atiradores para participar da campanha de doação de sangue que ocorrerá no dia 1º de outubro, na cidade de Divinópolis, com apoio de transporte da Viação Pains. “Toda a comunidade está convidada a participar desta campanha, os interessados podem fazer contato com a Golden Minas para fazer o cadastro”, destacou Luiz Antônio.