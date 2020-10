O Tiro de Guerra 04-030 recebeu, nesse sábado (24), a visita dos alunos Lucas Crecencio de Souza, do curso de Matemática, Gabriel Fernandes Silva Gondim, do curso de Ciência da Computação e Arielly Arian Pimenta Diniz, do curso de Engenharia Elétrica, orientados pela professora Silvane Vestena, todos do IFMG – campus Formiga.

Eles ministraram uma palestra aos atiradores, com o tema “Horta Orgânica Urbana em Instituição Pública: Categorias de Resíduos”, que faz parte de uma série de ações desenvolvidas pelo instituto, inseridos no projeto de extensão “Educação Ambiental em Instituições Públicas”.

Os instrutores do TG parabenizaram os palestrantes pela iniciativa de desenvolver ações em torno deste assunto de extrema importância a toda comunidade, também pela dedicação e comprometimento dos alunos do IFMG e dos atiradores do TG, que realizam a manutenção da horta desta instituição, e ainda pela contribuição na formação dos futuros reservistas do Exército Brasileiro.

Fonte: Tiro de Guerra