O Tiro de Guerra 04-030 realizou na sexta-feira (13), a solenidade que oficializou a matrícula dos cem atiradores que ingressaram no Exército Brasileiro no dia 1º deste mês.

Marcaram presença no evento cerca de 400 pessoas, dentre autoridades, familiares, parentes e amigos dos atiradores, ex-integrantes, amigos e vizinhos do TG e demais convidados.

Na ocasião, os atiradores entraram marchando na quadra de esportes do TG, ao som de um dobrado militar adicionado ao toque do bumbo feito pelo cabo reservista de 2019, Felipe Veloso.

O prefeito e diretor do Tiro de Guerra, Eugênio Vilela, foi representado na ocasião pelo secretário de Cultura, Alex Arouca. Também estiveram presentes, a prefeita de Córrego Fundo Érica Leão, o presidente da Câmara Vereador Mauro César/SD, Vereador Flávio Martins/PSC, Diretor do Instituto Federal de Minas Gerais-Campus Formiga, o Professor Washington Santos Silva, Comandante do 63º Batalhão de Policia Militar de Formiga, o Tenente-Coronel Fábio GotelipJúnior, o capitão Jorge Zaidan, antigo instrutor e represente do Consep, Capitão José Souza antigo instrutor, 2º Tenente José Maria, antigo Delegado de Serviço Militar de Formiga, e Aduílio Gomes, Ex-combatente da 2ª Guerra Mundial, com 100 anos de idade.