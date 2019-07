Os atiradores do TG 04-030 participaram, na quarta e quinta-feira (24 e 25), do segundo Teste de Avaliação Física (TAF), conforme previsto no manual de treinamento físico militar.

No primeiro dia, os jovens executaram a corrida de 12 minutos, na pista de atletismo do Unifor-MG e, no dia seguinte, foram avaliados na sede do Tiro de Guerra, nos exercícios de flexão de braço, abdominal e flexão na barra.

O Corpo de Bombeiros de Formiga prestou relevante apoio de saúde. O terceiro teste e último do ano será aplicado em outubro.