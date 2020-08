Atividade extracurricular do TG 04-030, em parceria com o Banco Municipal de Alimentos, ganhou destaque nacional junto ao site do Exército Brasileiro, onde o trabalho foi selecionado e publicado no Boletim Semanal da instituição.

A atividade foi desenvolvida na sede do Banco Municipal de Alimentos. Na ocasião, foram confeccionadas Cestas Verdes, e distribuídas nos Centros de Referência e Assistência Social (Cras), para famílias em situação de vulnerabilidade social e aquelas afetadas pela crise em decorrência da Covid-19.

De acordo com a direção do Tiro de Guerra, esta atividade extracurricular despertou o sentimento de solidariedade humana, junto aos atiradores.

A atividade pode ser conferida neste link: