As atividades dos grupos para pacientes com “Dor Crônica”, estão tendo continuidade em Córrego Fundo.

Sob o acompanhamento da fisioterapeuta Marília Cristina da Costa, as atividades buscam propiciar o alívio das dores musculares, dores de origem osteoarticular, por meio de atividades e exercícios globais, que possam levar a melhora significativa do estado geral de saúde, reabilitação da dor crônica e do paciente, possibilitando o exercício das atividades cotidianas, melhora do equilíbrio e da capacidade funcional.

A formação dos grupos visa favorecer também a amplitude de movimentos, a elevação da autoestima e a socialização dos pacientes.

As atividades ocorrem às segundas e quartas-feiras na avenida Verde e na Unidade de Saúde Cristino Antônio de Faria. Para participar, os interessados devem procurar a Unidade de Saúde “Cristino Antônio de Faria” ou o Centro de Reabilitação (antigo Saae), munido do Cartão do SUS e fazer a inscrição.