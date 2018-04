O departamento de Comunicação de Córrego Fundo divulgou nessa sexta-feira 13, informações sobre atividades realizadas para alunos Centro de Referência em Assistência Social e dos Projetos Esporte Para Todos no início deste mês.

No dia 2, os Cras comemoraram a páscoa de forma alegre e divertida. Foi realizada entre os grupos de serviço, uma caça ao tesouro

“Foi uma manhã de diversão para os usuários do CRAS”, comentou a coordenadora, Alessandra Fonseca.

Já no dia 5 de abril, os grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do CRAS desenvolveram atividades em comemoração ao Dia do Índio, celebrado no dia 19 deste mês.

As ações foram coordenadas pelo facilitador, Tiago Oliveira, pelas orientadoras sociais Míria Silva e Jaine Rodrigues.

O tema será trabalhado com todos grupos durante o mês.

Projetos Esporte Para Todos

A Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer de Córrego Fundo promoveu no dia 03 de abril uma atividade em comemoração da Páscoa, para os alunos dos projetos sociais atendidos pela pasta.

O evento aconteceu na Avenida Verde e contou com muita animação, brincadeiras, charadas que exigiram raciocínio e distribuição de coelhos de chocolate. O ponto alto da brincadeira foi a procura pelo ovo de páscoa, que estava escondido, para dar mais entusiasmo à brincadeira.

O evento foi realizado pela união dos Projetos Esporte Para Todos, coordenados pelos professores Franciane Silva e Pedro Silva; pela bibliotecária Wanessa Carvalho, pela instrutora do Telecentro, Joice Silva e pela equipe da secretaria, a secretária Luana Borges, e os servidores Maycon Silva e André Silva.

A prefeita Érica Leão falou sobre o significado da Páscoa e a importância do respeito ao próximo, principalmente, aos professores que orientam os jovens. Érica reforçou que a administração fez a lembrança, com muito carinho para que a Páscoa fosse celebrada com muita alegria.