Desde o início deste mês, o Governo de Arcos, por meio da Secretaria de Desenvolvimento e Integração Social, restabeleceu o funcionamento da Padaria e Lactário Municipal ‘Dr. Moacir Dias de Carvalho’, com a produção e distribuição do pão e leite de soja para as famílias que possuem o Cadastro Único do Governo Federal.

Esse serviço acontece tradicionalmente nas terças-feiras e quintas-feiras, a partir de 13h15, na sede da instituição e em pontos específicos de distribuição (em todos os bairros) e caso não saibam o local no bairro, o telefone para contato é o 3351-5118. Para realizar o Cadastro Único os interessados devem procurar o CRAS mais próximo de sua residência ou a Secretaria de Desenvolvimento e Integração Social – rua Messias Macedos, nº 785, bairro Macedos, das 8h às 11h ou das 13h às 16h, portando os documentos de todos os membros da família e o comprovante de endereço.

Para o secretário de Desenvolvimento e Integração Social, Otávio Miranda, após a reforma e o conserto de equipamentos que compõe a estrutura da padaria e o lactário, esse serviço retoma de forma a realmente assistir aquelas pessoas que necessitam deste complemento alimentar. “Estamos felizes em restabelecer esse serviço importante para as famílias que necessitam deste alimento, além de realizarmos uma ampla reforma na estrutura do lactário e a manutenção do maquinário que apresentavam problemas,” disse.