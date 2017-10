A Secretaria Municipal de Saúde deu início nesta terça-feira (3) nas atividades relacionadas à campanha Outubro Rosa.

Celebrada mundialmente, a campanha Outubro Rosa tem como objetivo alertar as mulheres contra o câncer de mama. No Brasil, o câncer de mama é a doença que mais provoca a morte de mulheres. Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer (Inca), a estimativa é de 60 mil novos casos por ano em mulheres cada vez mais jovens. Quanto mais cedo, porém, o diagnóstico, mais chances de cura.

Em Formiga, as atividades relacionadas à campanha se iniciaram com um encontro entre os profissionais de saúde, no auditório do edifício Antônio Vieira. “Como sempre frisando, a prevenção é o melhor remédio. Esse ditado tem ainda mais valor quando se trata do câncer, doença com maior chance de cura se feito o diagnóstico no início”, disse o secretário de Saúde, José Geraldo Pereira.

A reunião que deu início à campanha teve como objetivo alertar os profissionais quanto à importância dos exames preventivos.

De acordo com a enfermeira e coordenadora do Centro Médico de Assistência Especializada (Cemais), Flávia Salviano, “mesmo as mulheres fora da faixa etária preconizada, que é de 50 a 69 anos, devem ficar atentas e fazer sempre o autoexame das mamas. É sempre importante frisar que, quanto antes for feito o diagnóstico, maior a chance de um tratamento bem sucedido”, disse.

Todos os Programas de Saúde da Família (PSF’s) formiguenses promoverão atividades ligadas à campanha. Datas e horários serão definidos por cada unidade de acordo com sua realidade. As informações sobre as atividades podem ser obtidas com os agentes comunitários de saúde dos bairros ou nos PSF’s.

O Unidos Pela Saúde deste mês também terá ação especial voltada para a campanha. A ação contará com a participação da Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste de Minas (Acccom), que marcará presença com o consultório itinerante. O Rotary Clube de Formiga também será parceiro no evento. O local e a data serão divulgados em breve.

Prevenção

O câncer de mama é o que mais mata mulheres brasileiras. Porém, seguir algumas dicas simples pode salvar vidas. Além da mamografia o Outubro Rosa alerta para a importância do autoexamedas mamas para mulheres de todas as faixas etárias. Uma alimentação saudável, controle do peso corporal e o hábito de não fumar e não ingerir bebidas alcoólicas pode evitar o surgimento da doença.

A prática de atividades físicas e banhos de sol curtos antes das 10h e após as 16h também são indicados pelos especialistas. No caso de suspeita da doença, o médico deve ser procurado.