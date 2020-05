A Prefeitura de Formiga, por meio da Secretaria de Educação e Esportes, iniciou nessa segunda-feira (11), a distribuição de atividades impressas para que os alunos continuem os estudos em casa.

O Programa Municipal de Atividades Tutoradas, consiste na disponibilização de material pedagógico para os alunos da Rede Municipal de Ensino durante o período de suspensão das aulas presenciais como medida preventiva à Covid-19.

Pais e responsáveis pelos alunos que optaram pelo material impresso já estão buscando as atividades nas escolas que as crianças estão matriculadas. O conteúdo programático também já foi encaminhado às famílias que preferiram receber por e-mail ou WhatsApp.

Os alunos que residem na zona rural receberam nesta terça-feira (12) as atividades em casa. Todas as atividades e conteúdos complementares estão disponíveis na página oficial do projeto, que pode ser acessada por meio do “www.formiga.mg.gov.br.”