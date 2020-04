O Banco Municipal de Alimentos (BMA) divulgou as atividades realizadas nos últimos dias. No dia 16 deste mês, o equipamento recebeu a doação de 31 cestas básicas (716,4 quilos) do projeto Fortaleça Formiga e do parceiro Miguel Batista.

No mesmo dia, um parceiro que preferiu ficar anônimo doou ao BMA outras 100 cestas básicas, contendo alimentos e produtos de higiene e limpeza.

Ainda no dia 16 de abril, o equipamento ganhou diversas máscaras de proteção respiratória confeccionadas pela Associação Mão Amiga. No dia seguinte, o BMA recebeu 450 quilos de inhame e 200 quilos de batata-doce do produtor e parceiro Gilberto José da Silva.

No dia 18 de abril, a Polícia Militar do Meio Ambiente repassou à equipe 12 quilos de pescado que foram apreendidos na região. No mesmo dia, o Projeto Fortaleça Formiga realizou mais uma ação social e entregou doações de alimentos e produtos de limpeza e higiene pessoal ao BMA.