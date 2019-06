A Prefeitura de Arcos, por meio da Secretaria de Integração e Desenvolvimento Social e por intermédio do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) promove, nesse mês, diversas atividades com alguns PSF’s das áreas em que se concentram mais idosos, entrevistas em rádios locais e palestras com os residentes do ‘Lar Pousada dos Berto’, cuja finalidade é de conscientizar os profissionais envolvidos e a própria população sobre o tema de extrema relevância – “Conscientização da Violência Contra a Pessoa Idosa”.

O tema é comemorado neste sábado (15), e vale destacar que as pessoas idosas merecem tratamento digno, o que deve ser encarado como um irrestrito dever de todos. Essa data foi criada em 2006, pelas Nações Unidas e pela Rede Internacional de Prevenção à Violência à Pessoa Idosa, tendo como objetivos refletir numa questão social sensível e acabar com a violência contra a pessoa idosa.

Violência que choca