Ativistas de um coletivo do movimento negro de Alfenas fizeram um protesto nesta quinta-feira (26) após casos de injúria racial envolvendo um padre da cidade. Na última semana, o sacerdote Riva Rodrigues de Paula denunciou ataques que tem sofrido na paróquia onde é vigário paroquial, o que levou a diocese de Guaxupé a emitir nota de repúdio.

O ato do Coletivo Negros e Negras atravessou o Centro da cidade, em uma passeata, e foi acompanhado pelo padre Riva. O grupo foi até a Igreja Matriz, com cartazes e gritos de protesto.

“Quando nós então ficamos sabendo desse crime que aconteceu com o padre Riva não tinha outra solução, então nós sugerimos que toda a negritude viesse encaminhada em prol da saúde do padre Riva. Eu digo saúde porque as pessoas adoecem com o racismo”, explicou o ativista Rodrigo Mikelino.