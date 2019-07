A atleta arcoense Rubia Fernandes participou da 4ª Edição do Iron Runner Brasil, em Brumadinho, no sábado (6).

O Iron Runner Brasil é uma das principais provas de atletismo do país e, esse ano, teve um destaque a mais, por acontecer no maior museu a céu aberto do mundo, o Instituto Inhotim, que fica próximo a barragem Mina de Córrego do Feijão, que se rompeu em janeiro deste ano.

A corrida aconteceu em circuitos de 7 km, 14 km e 21 km e contou com a participação de aproximadamente 950 atletas de todo o Brasil.