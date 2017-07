Os percursos foram de 2,5 km, 5 km e 10 km. O atleta participou do percurso de 10 km e se sagrou campeão.

Já nesse domingo (16), Douglas participou da 30ª Corrida de São João, na cidade de São Sebastião do Paraíso.

A largada do evento, realizado pela Prefeitura, foi na arena olímpica do município. Douglas conquistou a terceira colocação geral no percurso de 5 km.

Para o atleta participar de duas corridas com menos de 12 horas de descanso foi uma superação. “Estou muito feliz com meus resultados.Não tive muito tempo para descansar e mesmo assim subi ao pódio nas duas corridas”, disse.