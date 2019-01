Por Gleiton Arantes

A atleta formiguense Thalyta Silva participará do Campeonato Europeu de Jiu-Jitsu, que ocorrerá em Portugal.

A competição será realizada entre os dias 15 e 21 deste mês. Thalyta participará da competição no dia 18, na categoria feminino adulto, peso médio, faixa roxa. Ela embarcará neste domingo (13).

Thalyta representará a equipe Qatar-BJJ, do professor Paulão Rezende, de Poços de Caldas.

Em entrevista ao jornal Nova Imprensa, a atleta contou que teve um mês para se preparar para a competição, pois sofreu uma lesão no joelho no ano passado.“Eu tinha perdido as esperanças de lutar esse campeonato, pois achava que não ia me recuperar a tempo”.

De acordo Thalyta, esse é um dos campeonatos mais importantes do jiu-jitsu, além do Sul-Americano, o Pan-Americano, o Brasileiro e o Mundial.

“Esse é o primeiro campeonato do ano e também o primeiro após a lesão. Quero dar o melhor de mim, e quero muito conquistar uma medalha de ouro, pois agora com a faixa roxa fica mais difícil. Mas, estou preparada e bem confiante. Quero agradecer a todos que me ajudaram; a minha equipe, patrocinadores e minha família”, disse.

Em janeiro do ano passado, Thalyta conquistou a terceira colocação no European Jiu-Jitsu IBJJF Championship 2018, também realizado em Lisboa (Portugal). Ela representou a equipe Qatar-BJJ de Formiga, sob a coordenação do professor Donizete Silva. Ela treina artes marciais há cinco anos.