A sétima edição da Corrida Esportiva Alta Mogiana, que recebe o selo premium VaiCorrendo.com de divulgação, será realizada neste domingo (11) na cidade de Franca/SP.

Representando Formiga, marcará presença o atleta Douglas Lisandro.

A largada e a chegada ocorrerão na avenida Wilson Sábio de Mello, bairro Distrito Industrial.

A prova terá início às 7h com percursos de 5 km, 10 km e 21 km.

Serão distribuídos prêmios em dinheiro em todas as provas de corrida, totalizando R$ 8,2 mil.

O evento distribuirá mais de 200 troféus para todas as categorias.

Douglas participará do percurso de 21 km. O atleta disse que vem se preparando para essa prova e que tem feito ótimos treinos, inclusive no último domingo treinou na Serra da Canastra, ao lado do seu grande incentivador Ivamar de Oliveira (atleta profissional do Cruzeiro). “Agora é colocar em prática todo nosso treino, em busca do lugar mais alto do pódio. O incentivo de todos os formiguenses é muito importante”, disse.