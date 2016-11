O atleta Douglas Lisandro (Formiga Atômica) participou da 1ª Corrida e Caminhada Cristã, nesse domingo (27). O evento ocorreu em Contagem e o intuito foi incentivar as pessoas a praticarem o esporte.

Cerca de 500 atletas participaram do percurso de 8 km que contou com 4 voltas na praça do Shopping Contagem.

De acordo com Douglas, a largada ocorreu às 9h. Ele foi campeão na categoria 30/34 anos. “Essa prova serviu como preparação para muitos atletas que participarão da 18ª Volta Internacional da Pampulha, no próximo domingo (4), em Belo Horizonte”.

A competição em Contagem contou com a presença do ex-atleta e hoje treinador Wander do Prado Moura, campeão dos jogos Pan-Americano de Mar Del Plata 1995. Ele participou da cerimônia de premiação aos atletas.

“O nível de atletas profissionais foi altíssimo, mais graças a Deus me sagrei campeão. Isso me dá a certeza de que estou treinando com bastante compromisso, levando o nome de Formiga ao pódio”, completou Douglas.