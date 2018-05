O formiguense Modesto Francisco da Silva, faixa preta, 4º grau de karatê, recebeu uma moção elogiosa da Câmara Municipal pelo trabalho desenvolvido ao longo dos anos.

A moção foi feita pelo vereador Sandromar Vieira (Sandrinho da Looping). O edil parabenizou Modesto pela organização e realização da 8ª Copa Modesto de Karatê.

O atleta destacou a satisfação pelo reconhecimento e disse que vem trabalhando bastante para que crianças e adolescentes sigam o caminho do bem.

Modesto ministra as aulas de karatê no Tatame do Bem 2, no bairro Novo Horizonte, e na academia Samurai em Córrego Fundo.