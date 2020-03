O atleta de Iguatama, Uálisson Henrique de Oliveira, mais conhecido no cenário esportivo profissional como “Pikachu”, atualmente com 30 anos, foi eleito como melhor meio campista da primeira fase pelo Campeonato Mato-Grossense, defendendo a equipe do Operário Futebol Clube.

A eleição foi realizada por profissionais do rádio, TV, jornais, entre outros meios de comunicação do cenário esportivo.

De acordo com o portal Iguatama Agora, Uálisson continua insuperável. O atleta já defendeu equipes importantes do futebol brasileiro, como Boa Esporte, São Caetano, CRB de Alagoas, Caldense, URT de Patos de Minas, dentre outras.

Confira como ficou a seleção da primeira fase. No final do campeonato os atletas serão agraciados com premiações individuais.