Da Redação

O atleta Douglas Lisandro (Formiga Atômica) participou, nesse final de semana, de duas competições. No sábado (23), Douglas conquistou a primeira colocação na 6ª Etapa do Circuito Unifae de Corrida de Rua, em São João da Boa Vista/SP.

Com menos de 12 horas de descanso, o formiguense conquistou a terceira colocação da 8ª Corrida Energy, realizada na cidade mineira de São Sebastião do Paraíso.

O atleta disse que ficou muito feliz com o resultado, pois participar de duas competições com menos de 12 horas de descanso é contar com a sorte e se arriscar muito devido o corpo estar cansado, correndo o risco de se lesionar.